POL-WHV: Auseinandersetzung in einem Cafe in Wilhelmshaven

Varel (ots) - Am 1. Mai wurden zwei Verstöße im Zusammenhang mit fehlendem Versicherungsschutz bei der Benutzung von E-Scootern festgestellt. Zunächst wurde in Varel gegen 12.50 Uhr in der Bgm.-Heidenreich-Straße ein 25-Jähriger aus Varel angehalten und kontrolliert. Gegen 14.40 Uhr wurde dann in Zetel in der Pohlstraße ein 14-Jähriger aus Zetel festgestellt. Beide führten diese versicherungspflichtigen Fahrzeuge ...

