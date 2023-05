Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Versicherungsschutz

Varel (ots)

Am 1. Mai wurden zwei Verstöße im Zusammenhang mit fehlendem Versicherungsschutz bei der Benutzung von E-Scootern festgestellt.

Zunächst wurde in Varel gegen 12.50 Uhr in der Bgm.-Heidenreich-Straße ein 25-Jähriger aus Varel angehalten und kontrolliert. Gegen 14.40 Uhr wurde dann in Zetel in der Pohlstraße ein 14-Jähriger aus Zetel festgestellt. Beide führten diese versicherungspflichtigen Fahrzeuge ohne den entsprechenden Schutz. In den vergangenen Wochen wurden weiderholt derartige Feststellungen getroffen, sodass die Polizei erneut darauf hinweist, dass diese Fahrzeuge zwingend zu versichern sind. Gegen beide Fahrzeugführer wurden Strafverfahren eingeleitet.

