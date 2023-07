Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohnung und Firma

Hemer (ots)

Unbekannte sind am Sonntagnachmittag in die Wohnung einer Seniorin an der Parkstraße eingebrochen. Die Bewohnerin hatte ihre Wohnung gegen 15 Uhr verlassen. Als sie um 18.40 Uhr zurückkehrte, stand die beschädigte Wohnungstür auf. Sie informierte die Polizei, die die Wohnung nach möglichen Eindringlingen durchsuchte. Die waren jedoch, nachdem sie Schränke in mehreren Zimmern durchwühlt hatten, bereits weg. Die Täter flüchteten mit einer Tasche samt Geldkassette.

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen drangen Unbekannte in ein Firmengebäude an der Altenaer Straße ein. Sie beschädigten ein Fenster an der Waldseite, kletterten in das Gebäude durchsuchten sämtliche Räume. Zur möglichen Beute konnten bei der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

