POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Ladesäulen aufgebrochen

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Am Kreisverkehr bei den Einmündungen Tournonstraße und Postweg ereignete sich am Dienstag kurz vor 9 Uhr ein Unfall. Eine 41-jährige Kia-Fahrerin fuhr dort in den Kreisel ein ohne auf die Vorfahrt eines Ford-Fahrers zu achten. Beim Zusammenstoß blieben die Insassen unverletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf 5000 Euro.

Schorndorf: Auffahrunfall

Ein verletzter Autofahrer und 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Autounfalls, der sich am Dienstag gegen 7.30 Uhr ereignete. Ein 37-jähriger VW-Fahrer fuhr von Miedelsbach in Richtung Schorndorf und erkannte vor dem Kreisverkehr zur Umgehungsstraße in Richtung B29 das verkehrsbedingte Anhalten des vorausfahrenden Verkehrs zu spät. Er fuhr in der Folge auf einen Audi auf, wobei sich der 27-jährige Audi-Fahrer verletzte.

Fellbach: Ladesäulen für Wohnmobile aufgebrochen

Durch bislang unbekannte Diebe wurden in der Esslinger Straße auf einem Wohnmobilstellplatz zwei Ladesäulen aufgebrochen und darin befindliches Münzgeld entwendet. Die genaue Tatzeit ist unbekannt, bemerkt wurden die beschädigten Automaten am Montagabend. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag im kurzen Zeitraum zwischen 9 Uhr und 9:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Kaufland-Parkplatz in der Industriestraße einen geparkten BMW und fuhr anschließend weiter. Der Sachschaden am geparkten Auto beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

