Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Auffahrunfall in der Hauptstraße - 5000 Euro Schaden

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 5000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalles, der am Donnerstag, gegen 11.40 Uhr, auf der Hauptstraße, kurz nach der Abzweigung Dreifaltigkeitsbergstraße passiert ist. Auf der Fahrt in Richtung Stadtmitte musste ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer aufgrund einer roten Ampel anhalten. Ein dem Mercedes folgender 23-jähriger BMW-Fahrer reagierte zu spät und fuhr in das Heck des haltenden Autos. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

