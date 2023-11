Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall auf der Bundesstraße 27- rund 5.000 Euro Blechschaden (25.11.2023)

Rottweil (ots)

Am Samstag, gegen 6.45 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 27 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro entstanden ist. Eine 58-jährige Fahrerin eines VW Crafter war auf der B 27 von Rottweil in Richtung Villingendorf unterwegs. Am Kreisverkehr B27/L424 bremste die Frau, um in den Kreisverkehr einfahren zu können. Nach derzeitigen Stand blockierte dabei das Lenkrad, der Wagen rutschte, überfuhr zwei Verkehrsschilder und den Kreisverkehr. Der VW kam erst einige Meter weiter zum Stehen. Durch die Kollision trat Öl auf die Straße, welches die alarmierte Feuerwehr Rottweil entfernte. Ein Abschlepper kümmerte sich um den verunfallten Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell