Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Fußgänger bei Unfall schwer verletzt (27.11.2023)

Oberndorf a.N. (ots)

Ein verletzter Fußgänger hat ein Unfall gefordert, den eine Autofahrerin am Montagvormittag gegen 9.15 Uhr auf dem Barbarahaldenweg verursacht hat. Eine 57-jährige Skoda-Fahrerin fuhr rückwärts aus einem Grundstück in eine angrenzende Zufahrt zu Garagen ein. Dabei stieß sie gegen einen 85-jährigen Passanten, der am dortigen Straßenrand stand. Der Mann stürzte schwer und zog sich hierbei erhebliche Verletzungen zu. Er kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell