Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottenburg A81/ Lkr. Tübingen) Auto überschlägt sich- Fahrerin und Beifahrer verletzt (26.11.2023)

Rottenburg A81 (ots)

Verletzungen zugezogen haben sich eine Autofahrerin und deren Beifahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen den Autobahnanschlussstellen Rottenburg und Horb. Eine 25-jährige Fiat-Fahrerin kam auf der Fahrt in Richtung Singen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und überschlug sich in der Folge. Die Fahrerin und ihr Beifahrer verletzten sich hierbei. Ein Krankenwagen brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Der verunfallte Wagen musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Rottenburg, Abteilung Ergenzingen, die mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort waren, unterstützte bei der Bergung des Wagens. Der rechte Fahrstreifen blieb während der Unfallaufnahme bis gegen 17.30 Uhr gesperrt, weswegen sich ein Rückstau bildete.

