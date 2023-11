Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Gremmendorfer Imbiss - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Sonntag zwischen 6:30 Uhr und 13:30 Uhr (12.11.) in einen Imbiss am Kesslerweg in Gremmendorf eingebrochen und hat Bargeld entwendet. Nach Aussagen des Inhabers verließ dieser den Laden gegen 06:30 Uhr. Gegen 13:30 Uhr sei aufgefallen, dass die Glasscheibe der Eingangstür zerstört und eine Jalousie ausgerissen worden war. Zudem fehlte Bargeld aus der Kasse. Möglicherweise war der Täter mit einem grauen Damenrad mit einem am Lenker angebrachten Metallkorb unterwegs. Ein solches fanden Beamte vor der Tatörtlichkeit. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegengenommen.

