POL-MS: Wohnungstür aufgehebelt - Einbrecher flüchten mit Bargeld

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen (11.11., 02:35 Uhr) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale auf der Altenberger Straße in Münster-Nienberge in Höhe der Einmündung zur Sebastianstraße gesprengt. Zeugen hatten die Tat durch laute Detonationen bemerkt und die Polizei alarmiert. Sie beobachteten drei Personen, die sich an dem Geldautomaten zu schaffen machten. Im Anschluss ...

mehr