Polizei Münster

POL-MS: Geldautomatensprengung in Nienberge - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen (11.11., 02:35 Uhr) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale auf der Altenberger Straße in Münster-Nienberge in Höhe der Einmündung zur Sebastianstraße gesprengt. Zeugen hatten die Tat durch laute Detonationen bemerkt und die Polizei alarmiert. Sie beobachteten drei Personen, die sich an dem Geldautomaten zu schaffen machten. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem dunklen BMW des Typs X 5 oder M 5. Der Eingangsbereich der Bankfiliale wurde durch die Tat weitestgehend zerstört. Anwohner aus einer darüberliegenden Wohnung mussten das Gebäude verlassen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Täter Beute gemacht haben. Offensichtlich hatten aber auch Sicherungssysteme der Bank ausgelöst. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand glücklicherweise niemand. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei führten trotz des Einsatzes eines Hubschraubers nicht zum Erfolg. Die Täter sind weiter flüchtig. Für die kriminaltechnische Untersuchung und Reinigung wird die Altenberger Straße bis circa 11:00 Uhr voll gesperrt bleiben.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0251 275-0 oder über das Hinweisportal der Polizei unter https://nrw.hinweisportal.de/ entgegengenommen.

