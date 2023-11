Polizei Münster

POL-MS: Vollsperrung der Altenberger Straße nach Geldautomatensprengung in Nienberge

Münster (ots)

Nach einer Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale an der Altenberger Straße in Nienberge am frühen Samstagmorgen (11.11., 02:35 Uhr) bleibt die Altenberger Straße auf Höhe der Einmündung zur Sebastianstraße voraussichtlich bis Samstagvormittag 11:00 Uhr vollgesperrt.

Weitere Informationen durch eine Pressemitteilung folgen ebenfalls Samstagvormittag.

