Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrollen der Polizeiwache Gerolstein

Gerolstein (ots)

In den vergangenen zwei Tagen führten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein wieder zu verschiedensten Zeiten an unterschiedlichen Stellen verdachtsunabhängige Verkehrskontrollen im Gerolsteiner Stadtgebiet durch.

Am Vormittag des 14.08.2023 richteten sie eine stationäre Kontrollstelle im Bereich der Sarresdorfer Straße in Gerolstein ein. Hier wurde insbesondere der Fokus auf Zweiradfahrer gelegt. Erfreulicherweise ergaben sich nur sehr geringe Verstöße im Rahmen der technischen Überprüfungen der Fahrzeuge.

Am Nachmittag des 14.08.2023 hatten die Beamten sodann eine stationäre Kontrollstelle im Bereich der Raderstraße in Gerolstein eingerichtet. Hier wurden verstärkt Fahrzeugführer von Personenkraftwagen kontrolliert. Hier kam es zur Ahndung von geringen Verstößen im Zusammenhang mit der Mitführpflicht des Führerscheins, Mängeln an Reifen und Ladungssicherung.

Am 15.08.2023 gegen 08:45 Uhr kontrollierten die Beamt*innen sodann im Rahmen der Streifentätigkeit einen 31-jährigen Mann als Fahrer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der VG Gerolstein. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann seinen ausländischen Führerschein nicht fristgerecht umschreiben ließ, so dass er nun ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, den PKW im öffentlichen Straßenverkehr führte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Fahrzeughalterin, welche die Fahrt duldete, wurde ebenso ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

