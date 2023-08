Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall mit verletzter Radfahrerin auf der L 141 bei Wittlich

Wittlich (ots)

Am Dienstag, 15. August 2023, kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Unfall auf der L 141 zwischen Salmtal und Wittlich. Eine Autofahrerin befuhr die L 141 von Salmtal in Richtung Wittlich und wollte zwei Radfahrer, die vor ihr fuhren, überholen. Aufgrund nicht ausreichenden Seitenabstandes touchierte sie mit ihrem rechten Außenspiegel die 68-jährige Radfahrerin, die hinter ihrem Mann fuhr. Die Fahrradfahrerin, die keinen Helm trug, stürzte hierdurch zu Boden und zog sich bei dem Sturz eine stark blutende Wunde an der linken Schläfe zu. Vor Ort wurde sie sofort durch mehrere Ersthelfer versorgt, und nach Eintreffen der Rettungskräfte mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise wurde die Fahrradfahrerin beim Unfall nicht schwer verletzt, wie eine spätere Nachfrage im Krankenhaus ergab. Aufgrund der Unfallaufnahme war die L 141 für etwa 25 Minuten voll gesperrt.

Im Einsatz waren eine Streife der Polizeiinspektion Wittlich und ein Rettungswagen.

