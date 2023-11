Polizei Münster

POL-MS: Zeuge verfolgt Fahrraddieb - Münsteraner leicht verletzt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein Münsteraner ist am Donnerstagvormittag (9.11., 10:47 Uhr) von einem flüchten-den Fahrraddieb leicht verletzt worden. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Der Zeuge hatte den Unbekannten dabei beobachtet, wie er am Hafenweg an einem abgeschlossenen Fahrrad den Vorderreifen wechselte und ein eigenes Schloss an der Leeze anbrachte. Als der 33-Jährige den Mann ansprach, machte dieser wider-sprüchliche Angaben und flüchtete anschließend von der Tatörtlichkeit. Der Münster-aner alarmierte die Polizei und verfolgte den Unbekannten. Dieser bemerkte dies und schlug auf den Zeugen ein. Er soll etwa 1,65 Meter groß, circa 30 bis 40 Jahre alt und mit grüner Kleidung mit blauer Kapuze und schwarzen Handschuhen bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

