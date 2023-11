Polizei Münster

POL-MS: Rauschgiftermittler erneut erfolgreich - Drei Dealer in Untersuchungshaft

Münster / Greven (ots)

Umfangreiche Arbeit der Rauschgiftermittler des Polizeipräsidiums Münster führten in dieser Woche erneut zu Festnahmen von vier Drogendealern. Drei von ihnen befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Beamten führten sie zunächst auf die Spur eines albanischen Dealers aus Greven. Dieser soll Kunden aus dem Kreis Steinfurt und Münster mit Drogen versorgt haben und sich illegal in Deutschland aufhalten. Die Ermittler beobachteten mehrere Verkäufe des Mannes von vorrangig Kokain. Am Dienstag (7.11.) nahmen die Polizisten ihn in seiner Wohnung an der Straße Zur Friedrichsburg fest und durchsuchten die Räume. Darin fanden sie 20 Gramm Kokain samt Waage und Verpackungsmaterial sowie mehr als 1.000 Euro Dealgeld.

Zudem machten weitere umfangreiche Ermittlungen bekannt, dass in einer Pizzeria an der Scharnhorststraße neben dem normalen Restaurant-Betrieb in größerem Umfang mit Kokain gehandelt werden soll. Einer der albanischen Dealer soll das Restaurant geführt, der Zweite - sein Schwager - in der Küche gearbeitet haben. Der Schwager und der 17-jährige Neffe und Komplize des Duos, sollen sich darüber hinaus illegal in Deutschland aufhalten. Am Mittwoch (8.11.) nahmen die Ermittler die drei Dealer fest, das Restaurant und die Wohnungen des Trios wurden durchsucht. Insgesamt fanden die Beamten im Restaurant und in der Wohnung des Schwagers 207 Gramm Kokain, 50 Gramm Marihuana und circa 3.700 Euro Dealgeld. Aus der Wohnung des Restaurantbetreibers stellten sie zudem 11.340 Euro sicher.

Der Dealer aus Greven sowie der Restaurantbetreiber und sein Schwager wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftrichtern vorgeführt. Diese folgten den Anträgen der Staatsanwaltschaft und ordneten die sofortige Untersuchungshaft gegen die Männer an.

Die Ermittlungen dauern an.

