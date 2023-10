Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Friseurladen

Wittlich (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 07.10.2023 und dem 08.10.2023 versuchten bislang unbekannte Täter sich Zugang zu einem Friseurladen in der Schulstraße, in Wittlich-Wengerohr zu verschaffen. Bei diesem Versuch wurden keinerlei Gegenstände entwendet, es entstand lediglich geringer Sachschaden an der Eingangstür des Ladens. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Rufnummer 06571/91620 oder unter piwitllich@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell