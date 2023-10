Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf Parkplatz

Wittlich (ots)

Am 09.10.2023, zwischen 17.25 Uhr und 18.00 Uhr, wurde ein grauer PKW VW Eos, der auf dem Parkplatz eines großes Kaufhauses in der Friedrichstraße der Stadt Wittlich im Eingangsbereich abgestellt war, durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken im hinteren rechten Fahrzeugbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

