POL-PDWIL: Frau mit gezogenem Messer auf der B257

Daun (ots) - Am Samstagnachmittag meldete die Geschädigte der Polizei Daun eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des HIT-Markt in Daun. Sie habe ihren Pkw Hyundai gegen 15:00 Uhr geparkt und bei Rückkehr gegen 15:16 Uhr einen Schaden am Fahrzeugheck festgestellt. Zeugen, die Angaben zu einem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Daun unter 06592 96260 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Ansprechpartner: Michael Roden, PHK ...

