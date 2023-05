LPI-J: Unrat entzündet

Jena (ots) - Wie ein Kleingartenbesitzer am Dienstagnachmittag feststellen musste, waren Unbekannte widerrechtlich in seinem Garten am Birnstiel. Der oder die Täter betraten das Grundstück und bewegten sich danach in Richtung Gartenhütte. Diese wurde sodann gewaltsam geöffnet und aus ihr ein Waldkamin entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

