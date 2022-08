Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Schönaich: 75-Jährige verstirbt nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 11:50 Uhr kam es im Hegnerweg in Schönaich zu einem Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Opel-Lenkerin befuhr die Hegnerstraße aus Richtung Ortsmitte kommend. Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor die Seniorin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte sie mit einem am angrenzenden Fußgängerweg geparkten Audi. Nach der Kollision wurde der Corsa abgewiesen und prallte im weiteren Verlauf gegen Müllaufbewahrungsboxen aus Beton, die neben dem Fußgängerweg montiert sind. Ersthelfer erkannten den medizinischen Notfall und leisteten erste Hilfe. Die 75-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später verstarb. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 8.000 Euro.

