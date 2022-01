Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - 4-jähriges Kind läuft über die Straße - Krankenhaus

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (5. Januar 2022), gegen 12.50 Uhr, lief ein 4-jähriger Junge in einem unbeobachteten Augenblick in Höhe einer Bushaltestelle über die Salzkottener Straße und wurde hierbei von dem Wagen eines 27-jährigen Lippstädters seitlich erfasst. Der 4-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. (reh)

