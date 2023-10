POL-PDWIL: Unfallflucht

Gerolstein (ots) - Im Rahmen einer Tatortaufnahme in Gerolstein am Samstagmittag wurde durch Beamte der Polizei Daun bei dem Firmeninhaber Alkoholgeruch festgestellt. Er verstrickte sich in Widersprüche und gab dann an, selbst gefahren zu sein. Ein entsprechender Alkoholtest führte dann zu einer Blutentnahme und Beschlagnahmung des Führerscheins. Rückfragen bitte an: Ansprechpartner: Michael Roden, PHK -Dienstgruppenleiter- Telefon 06592 9626-0 Telefax 06592 9626-50 ...

