POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Bürocontainer, Laptop gestohlen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch (27.09.23), 19.00 Uhr und Donnerstag (28.09.23), 09.00 Uhr eine Fensterscheibe zu einem Bürocontainer an der Osnabrücker Straße beschädigt. So verschafften sie sich Zugang zu dem Dienstraum eines Autohändlers im Ortsteil Schafberg, nahe der Kreuzung Osnabrücker Straße/Schwarzer Weg/Alpenstraße. Die Täter stahlen einen Laptop. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruchdiebstahl geben können, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

