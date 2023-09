Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zwei Verdächtige nach Einbrüchen in Schulen in Untersuchungshaft, Diebesgut bei Wohnungsdurchsuchungen gefunden

Rheine (ots)

Nach einer Reihe von Einbruchdiebstählen hat die Polizei in Rheine mehrere Tatverdächtige ermittelt. Zwei von ihnen konnten dem Haftrichter vorgeführt werden und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Bei den Taten geht es um mehrere Einbrüche in Schulen in der Zeit zwischen Mitte Juni und Mitte September dieses Jahres. Aus den Schulen erbeuteten die Kriminellen Tablets, Notebooks, Mobiltelefone sowie hochwertige Musikinstrumente. Außerdem entstanden jeweils Sachschäden. Die Ermittlungen der Polizei führten schließlich zu den verdächtigen Personen. Bei Wohnungsdurchsuchungen am Mittwoch (27.09.) fanden die Beamten umfangreiches Diebesgut, das den Einbrüchen in die Schulen zugeordnet werden konnte. Die Polizei nahm vor Ort drei Tatverdächtige vorläufig fest. Zusätzlich zum Diebesgut wurde bei den Durchsuchungen eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmitteln gefunden. Dazu wurde ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingerichtet. Aufgrund der Beweislage konnten schließlich zwei Tatverdächtige - ein 32-Jähriger und ein 25-Jähriger, beide aus Rheine - auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster dem Haftrichter am Amtsgericht Rheine vorgeführt werden. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

