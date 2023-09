Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Straßenverkehrsgefährdung; Gullydeckel ausgehoben

Lotte (ots)

Unbekannte haben in Büren in der Zeit von Dienstag (19.09.) auf Mittwoch (20.09.) einen Gullydeckel auf dem Piesberger Weg, in unmittelbarer Nähe der dortigen Kita ausgehoben. Eine Mitarbeiterin der Kita fuhr am Dienstagmorgen gegen 07.05 Uhr auf dem Piesberger Weg und wollte auf den Parkplatz der Kita einbiegen. Sie sah rechtzeitig, dass der Gullydeckel ausgehoben war. Dieser lag einige Meter entfernt. Die Mitarbeiterin konnte den Deckel zusammen mit einem eintreffenden Vater wieder an Ort und Stelle bringen. Am Abend zuvor, als die Mitarbeiterin gegen 17.45 Uhr die Kita verlassen hat, war der Gullydeckel noch an seinem Platz. Es handelt sich bei solchen Taten keineswegs um "Dumme-Jungen-Streiche". Es kann zu schweren Verkehrsunfällen kommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

