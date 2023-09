Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt-Borghorst (ots)

Am Montag (25.09.) wurden auf der B 54 zwei Pkw durch eine Warnbake beschädigt. Ein Lkw fuhr gegen 06.45 Uhr auf der B 54 in Richtung Münster. Zwischen den Anschlussstellen Steinfurt-Borghorst und Nordwalde streifte der Lkw im Baustellenbereich eine Warnbake. Diese wurde daraufhin auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Zwei in Richtung Gronau fahrende Pkw wurden durch die Warnbake beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zu dem beteiligten Lkw machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

