Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, versuchter Raubüberfall am Edeka-Markt Täter flüchtet mit dunklem Auto, Zeugen gesucht

Laer (ots)

Am Edeka-Markt an der Straße In der Kartause hat es am frühen Mittwochmorgen (27.09.23) um kurz nach 06.00 Uhr einen Raub-Versuch gegeben. Ein Mitarbeiter des Supermarkts war gerade dabei, einen Rollwagen mit Pflanzen nach draußen zu rollen. Plötzlich kam ein unbekannter Mann auf ihn zu, in der rechten Hand hielt er ein Messer. Der Unbekannte hob das Messer in drohender Haltung an und rief nach Aussage des Geschädigten so etwas wie "Überfall". Daraufhin schob der Marktmitarbeiter den Rollwagen gegen den Unbekannten. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Terup. Dort stieg er in einen dunklen Pkw und fuhr davon. Laut Zeugenaussagen handelte es sich um einen blauen VW Passat, der in Richtung Kreisverkehr und dann weiter Richtung Altenberge fuhr. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Täter beziehungsweise dem Fluchtfahrzeug ein - jedoch ohne Erfolg Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er trug eine dunkle Hose, einen dunklen Kapuzenpulli, wobei die Kapuze über den Kopf gezogen war. Er hatte weiße Turnschuhe an und führte eine blau-gelb-rote Tragetasche oder einen Rucksack mit sich. Vor das Gesicht hatte er ein schwarzes Tuch gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem versuchten Raub aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder das flüchtige Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt unter 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell