Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Verkehrsunfall mit Personenschaden 10-jähriger Junge verletzt

Rheine (ots)

Am Kreisverkehr an der Rheiner Straße / Am Schultenhof ist es am Dienstag (26.09) um 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer gekommen. Die 66-jährige Frau aus Rheine befuhr mit ihrem schwarzen Mercedes CLK die Rheiner Straße aus dem Ortskern kommend in Richtung der Straße Am Schultenhof. In Höhe des Kreisverkehrs hielt sie an und wartete den fließenden Verkehr ab. Als sie wieder anfuhr und in den Kresisverkehr einfahren wollte, übersah sie den von rechts kommenden 10-jährigen Radfahrer aus Rheine. Dieser wollte die Straße über den Radweg queren. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Junge leicht verletzt wurde. An dem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden in bisher noch unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell