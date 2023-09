Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Frisörsalon

Rheine (ots)

Aus einem Frisörsalon an der Marktstraße in Rheine haben unbekannte Täter Bargeld gestohlen. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag (22.09.23), 18.50 Uhr, und Samstag (23.09.23), 08.55 Uhr. Die Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge eine Tür auf und gelangten so in den Salon. Dort durchsuchten sie im Büro mehrere Körbe in einem Regal. Aus einer Geldkassette stahlen sie Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags. Ob noch mehr entwendet wurde, ist noch nicht klar. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Rheine unter 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell