Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Freitag (23.09.) ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Hemelter Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine 30-jährige Neuenkirchenerin befuhr mit ihrem schwarzen Mercedes Benz die Hemelter Straße in Richtung Elte. An der Einmündung Hohenkampstraße kam ein dunkler Kombi von rechts und fuhr auf die Hemelter Straße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der Neuenkirchenerin. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Der dunkle Kombi fuhr in Richtung Surenburgstraße davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/9384215.

