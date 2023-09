Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Rheine, zwei Autos aufgebrochen, Fenster eingeschlagen

Hörstel, Rheine (ots)

In Hörstel und in Rheine ist jeweils ein Auto aufgebrochen worden. In Hörstel-Riesenbeck wurde an der Bergeshöveder Straße das Heckfenster eines schwarzen 1er BMW eingeschlagen. Die Tat ereignete sich am Freitag (22.09.23) zwischen 04.50 Uhr und 13.30 Uhr. Aus dem Wagen wurde ein Ladekabel gestohlen. Der Wagen war an der Bergeshöveder Straße am Dortmund-Ems-Kanal abgestellt, etwa auf Höhe der gegenüberliegenden Kanalstraße 141. In der Nacht zu Samstag (23.09.23) haben unbekannte Täter die linke, vordere Seitenscheibe eines brauen VW CC eingeschlagen, der am Friedrich-Ebert-Ring auf Höhe der Hausnummer 39 parkte. Aus dem Wagen stahlen die Autoaufbrecher einen Thermomix. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (23.09.23), 21.30 Uhr und Sonntag (24.09.23) 08.30 Uhr. Die Polizei in Rheine nimmt jeweils Hinweise von Zeugen entgegen unter 05971/938-4215.

