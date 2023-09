POL-FR: Freiburg im Breisgau: Sechsjähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Ford Transit wurde zwischen Donnerstag, 21.09.2023, 23.00 Uhr und Freitag, 22.09.2023, 07.00 Uhr in der Feldbergstraße beschädigt. Der Ford stand in Fahrtrichtung Schopfheim-Fahrnau entgegen der Fahrtrichtung geparkt. Es wird vermutet, dass ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den Ford an der rechten Fahrzeugseite touchiert hat. Es konnten rote Lackantragungen ...

