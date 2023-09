Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitag, 22.09.2023 gegen 12.00 Uhr im Kreisverkehr Wehrer Straße/ Stettiner Straße. Zuvor befuhr von der Wehrer Straße aus ein 61 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Sprinter an den Kreisverkehr heran. Beim Hineinfahren übersah er eine sich im Kreisverkehr befindliche Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 40 Jahre alter Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Die 40-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der 61-Jährige blieb unverletzt. An seinem Mercedes sowie auch am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell