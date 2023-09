Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Kasse an Blumenfeld entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte flexten die Kasse an einem Selbst-Pflück-Blumenfeld am Wanderparkplatz "Eichener See" auf und entwendeten die Kasse mit dem darin befindlichen Bargeld. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 20.09.2023, 11.00 Uhr und Samstag, 23.09.2023, 12.00 Uhr. Wie hoch der Diebstahlschaden ist, ist noch unklar. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

