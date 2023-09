Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - Pkw kollidiert frontal beim Überholvorgang mit Gegenverkehr - eine schwerverletzte Person - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Waldshut

Stadt Bad Säckingen, B 34, B 518, E 54, Bad Säckingen - BS-Wallbach

Am Samstag 22.09.2023, gegen 18:40 Uhr kam es auf der B 34 zwischen dem Stadtgebiet Bad Säckingen und dem Ortsteil: Wallbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen überholte der 50 - jährige Fahrer eines Mercedes ein langsam fahrendes Fahrzeug vor ihm auf der B 34 in Fahrtrichtung Bad Säckingen und beachtete hierbei nicht den Gegenverkehr. Hierdurch kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden grauen Toyota. Die 84-jährige Fahrerin des Toyotas wurde hierbei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges wurde ebenfalls schwer verletzt und wurde nach kurzer Behandlung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik verbracht.

Bei dem Unfall kam es an beiden Fahrzeugen zu einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 34 im betroffenen Bereich über mehrere Stunden gesperrt werden. Eine lokale Umleitung wurde eingerichtet.

Der Unfalldienst der Verkehrsdienst - Außenstelle Waldshut-Tiengen übernahm die Sachbearbeitung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (Tel.: 07761 934-0) zu melden.

FLZ/mt

