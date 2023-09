Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrerin gestürzt - schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.09.2023, gegen 06.45 Uhr, befuhr eine 60-jährige Radfahrerin die Basler Straße in Richtung Stadtmitte und soll in Höhe des Aichele Parks nach links abgebogen sein. Ein hinter ihr fahrender 20-jähriger Pkw-Fahrer versuchte wohl noch zu bremsen, konnte aber einen Kontakt mit der Front seines Pkw und dem Hinterrad der 60-Jährigen nicht mehr vermeiden. Die 60-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Zunächst wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und von dort aufgrund ihres kritischen Zustandes in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. Es bestehe Lebensgefahr. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

