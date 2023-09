Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Raub auf Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Freiburg-Betzenhausen: Am Donnerstag, 21.09.2023, wurde ein 75-Jähriger gegen 16:10 Uhr auf einem Fußweg in der Sundgauallee, Ecke Lehener Straße von einem unbekannten Jugendlichen körperlich angegriffen. Dabei entriss er dem Geschädigten seine Umhängetasche von hinten, sodass dieser zu Sturz kam und sich dabei verletzte. Der Täter flüchtete von der Tatörtlichkeit in Richtung Flurstraße, wo die geraubte Ledertasche später wieder aufgefunden werden konnte. Aus der Tasche entnahm der Jugendliche zuvor das Smartphone und die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten des Geschädigten. Der 75-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Jugendliches Alter, ca. 180 cm groß, heller Teint, blonde Haare, hell gekleidet.

Der Täter soll zuvor in Begleitung eines weiteren, bislang unbekannten Jugendlichen gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0761 882-2880 zu melden.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell