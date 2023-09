POL-FR: Schwörstadt: Mehrere Gartenhütten in Kleingartenanlage aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am Freitag, 21.09.2023, gegen 01.10 Uhr, soll es zwischen mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Hotel in der Hauptstraße in Friedlingen gekommen sein. Ein 33 Jahre alter Mann und ein 32 Jahre alter Mann seien verbal in Streit geraten. Im weiteren Verlauf habe der 33-Jährige auf den 32-Jährigen mehrfach eingeschlagen ...

mehr