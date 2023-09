POL-FR: Dogern: Unfallflucht an der Gemeindehalle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 21.09.2023 parkte eine 60-jährige Frau in der Zeit zwischen 11:40 Uhr und 14:40 Uhr ihren Pkw VW Golf am Fahrbahnrand in der Schulhausstraße in Bad Säckingen. Nach bisherigem Kenntnisstand streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den VW Golf beim Vorbeifahren und beschädigte diesen. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ...

