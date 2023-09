Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallverursacher haut ab - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.09.2023 parkte eine 60-jährige Frau in der Zeit zwischen 11:40 Uhr und 14:40 Uhr ihren Pkw VW Golf am Fahrbahnrand in der Schulhausstraße in Bad Säckingen. Nach bisherigem Kenntnisstand streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den VW Golf beim Vorbeifahren und beschädigte diesen. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne den Unfall zu melden. Der Schaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell