Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Hecke und Straßenschild beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Eine Hecke und ein Straßenschild wurden am Mittwoch, 20.09.2023 gegen 20.30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeugführer an der Abbiegung Tilsiter Straße/ Karlsbader Straße beschädigt. Ein Zeuge nahm ein lautes Geräusch zum oben genannten Zeitpunkt war und sah einen weißen Lkw (40 Tonner) mit Aufschrift, welcher von der Tilsiter Straße nach rechts in die Karlsbader Straße abbog. Der Lkw fuhr anschließend weiter in Richtung der Wehrer Straße. Es wird vermutet, dass der Sachschaden, welcher noch nicht beziffert werden kann, von dem Lkw verursacht wurde. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Lkw geben können, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell