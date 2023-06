Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradunfall am Sonderner Kopf

Attendorn (ots)

Attendorn. Ein Alleinunfall hat sich am Donnerstag (08.06.2023) um 21.45 Uhr im Kreisverkehr Sonderner Kopf (L 512) ereignet. Eine 21-jährige Motorradfahrerin aus Attendorn befuhr den Kreisverkehr und verliert Ausgangs in Richtung Attendorn die Kontrolle über das Motorrad und kommt hierbei zu Fall. Hierbei wird sie leicht verletzt. An dem Motorrad entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell