POL-OE: Autofahrer seit 18 Jahren ohne Führerschein

Attendorn (ots) - Zwischen Dienstag (30.05.2023) und Mittwoch (31.05.2023) drangen unbekannte Täter in ein städtisches Gebäude in der Finnentroper Straße ein. Das Haus wurde zur Tatzeit saniert und war unbewohnt. Der oder die Täter gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude. Aus dem Baustellenbereich wurden diverse Werkzeuge entwendet: - Eine blaue Werkzeugkiste der Marke Würth mit diversen ...

