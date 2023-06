Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Attendorn (ots)

Am Sonntag (04.06.2023) kam es um 14.45 Uhr zum Alleinunfall einer 60-jährigen Fahrradfahrerin. Die Frau hatte mit ihrem Rennrad die Straße "Nordwall" befahren. Vermutlich auf Grund der tiefstehenden Sonne hatte sie dort eine Schranke zu spät erkannt. Sie stieß mit dem Lenker ihres Fahrrades gegen die Schranke, verlor die Kontrolle und stürzte zu Boden. Die Fahrradfahrerin verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand kein sichtbarer Schaden. Der Schaden an der Schranke dürfte im mittleren dreistelligen Eurobereich liegen.

