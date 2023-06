Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Am Montag (05.06.2023) kam es um 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Olper Straße" in Altenhundem. Eine 41-jährige Autofahrerin war von der Straße "Bahnbetriebswerk" in die L517 eingebogen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinkraftrad einer 16-Jährigen, welche die Olper Straße aus Richtung Hohe Bracht kommend befuhr. Die junge Fahrerin des Kleinkraftrades wurde leicht verletzt und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich.

