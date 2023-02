POL-DO: Neunjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall in Dortmund- Hörde leicht verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0111 Am Dienstagabend (31. Januar) nahm die Polizei nach einem Raub am Platz der Alten Synagoge vier Tatverdächtige fest. Gegen 19:20 Uhr sprachen zwei Zeugen Polizeibeamte während ihrer Streife an der Kampstraße an und berichteten von vier männlichen Jugendlichen, die auf dem Westenhellweg eine Handtasche auf den Boden geworfen hatten ...

mehr