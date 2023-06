Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer schwer verletzt

Finnentrop (ots)

Finnentrop. Am Donnerstag (08.06.2023) kam es um 14.37 Uhr zu einem Alleinunfall auf der K5 zwischen den Ortslagen Heggen und Hülschotten. Ein 31-jägriger Motorradfahrer aus den Niederlanden befuhr die Straße in Fahrtrichtung Hülschotten und kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Kreisstraße wurde während der Unfallaufnahme gesperrt.

