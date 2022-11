POL-SO: Kirmesdonnerstag

Geseke (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 1. November, 22 Uhr und dem 2. November, 06.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Westmauer, ein. Die Diebe schlugen die Glasscheibe einer Tür im Erdgeschoss ein und verschafften sich Zutritt in das Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten im Erdgeschoss und entwendeten Bargeld sowie Debit- und Kreditkarten. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen ...

