POL-FR: Lauchringen Ortsteil Unterlauchringen: Vorfahrt missachtet

Freiburg (ots)

Ein 29-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag, 21.09.2023 gegen 17:45 Uhr in Unterlauchringen die Gartenstraße in Richtung Jahnstraße. Dort hatte er nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt einer von rechts kommenden 44-jährigen Autofahrerin missachtet und war mit ihr kollidiert. Die Unfallbeteiligten blieben durch den Zusammenstoß unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro.

